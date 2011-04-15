ЦБ утвердил меры по финоздоровлению АКБ "Инвестторгбанк"

Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства Акционерного коммерческого банка ПАО "Инвестиционный торговый банк", включающие обновлённую редакцию плана финансового оздоровления банка, которая не предусматривает увеличения общего объёма финансирования, предоставленного на санацию банка. Об этом говорится в материалах ЦБ.



В рамках нового плана финансового оздоровления функции инвестора продолжит осуществлять ПАО "Транскапиталбанк".



Банком и инвестором запланированы сбалансированный рост портфеля ипотечного кредитования, формирование портфеля облигаций федерального займа в объёме, эквивалентном финансовой помощи, полученной от Банка России, с целью формирования надежного источника погашения обязательств банка и гарантированного процентного дохода. В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, банк становится прибыльным с 2020 года.



Разработан детальный комплекс мероприятий по возврату проблемной задолженности, определены меры по сокращению операционных издержек и повышению эффективности операционной деятельности.



ПАО "Транскапиталбанк" (Москва, ИНН 7709129705) - универсальная кредитная организация, образована в 1992 году. Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций и лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.



"AK&M" от 13.07.2018