Г.Тимченко перевёл на "Эна Инвест" 19.16% акций НОВАТЭКа

Бизнесмен Геннадий Тимченко 5 июля перевёл 19.16% акций ПAO "НОВАТЭК" со своего основного холдинга "Волга груп" на недавно зарегистрированное им же ООО "Эна Инвест". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы НОВАТЭКа.



При этом совокупный пакет Г.Тимченко в НОВАТЭКе остался неизменным - 23.49%, с учётом оставшихся у "Волга груп" 4.33%. Исходя из текущих котировок НОВАТЭКа на Московской Бирже, переданный пакет акций стоит около 520 млрд руб.



ООО "Эна Инвест" зарегистрировано в ноябре 2017 года. Представитель ООО "Волга груп" Антон Куревин ранее говорил, что новая компания "учреждена для решения проектных задач "Волга груп" и акционера".



Генеральным директором "Эна Инвеста" стал Леонтий Иванов, которого СМИ называют известным в Петербурге управленцем. Он возглавлял ООО "ЛСР. Стеновые материалы", ЗАО "Победа/Knauf", "Газпроминвестарену" ООО "Конгресс-центр "Константиновский".



Сам Тимченко и "Волга груп" находятся под американскими санкциями. НОВАТЭК не мог стать объектом вторичных санкций из-за Тимченко, так как последний владеет менее 50% компании, отмечает партнёр юрфирмы А2 Михаил Александров. Передача части акций другой компании, скорее всего, могла быть сделана в рамках подготовки какой-то сделки с акциями НОВАТЭКа - их продажи или привлечения финансирования, рассуждает юрист. По его мнению, пакет акций крупной публичной компании сложнее продавать, чем небольшую структуру, владеющую её акциями.



Напомним, в январе текущего года Г.Тимченко перевёл 9.16% принадлежащих ему акций НОВАТЭКа в "Волга груп". В результате этого доля его прямого участия в компании сократилась до нуля, а косвенного - увеличилась до 23.49%.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) по сравнению с годом ранее.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.







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