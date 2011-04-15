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13/07/2018
12:55

Ингосстрах застраховал по ДМС сотрудников Щёлковского водоканала

Страховая компания "Ингосстрах" заключила договор добровольного медицинского страхования (ДМС) с муниципальным унитарным предприятием Щелковского муниципального района "Межрайонный Щёлковский Водоканал". Об этом говорится в сообщении компании.

Страховой защитой обеспечены 1814 сотрудников компании, договор заключен сроком на один год.

Согласно условиям договора сотрудникам предложено несколько программ страхования, наиболее широкая включает амбулаторно-поликлиническое и стационарное обслуживание, помощь на дому, услуги скорой медицинской помощи, стоматологическую помощь, возможность получения консультаций в специализированных научных центрах.

"По итогам 2017 года в Ингосстрахе число застрахованных по ДМС увеличилось на 14.5%. В целом программами ДМС "Ингосстраха" в 2017 году воспользовалось на 76.85 тыс. человек больше, чем в предыдущем году", - комментирует заместитель директора Департамента медицинского страхования по продажам компании "Ингосстрах" Ираида Корецкая, цитируемая в сообщении.

ОСАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 220 населенных пунктах России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 13.07.2018
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