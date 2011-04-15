В России вступают в силу новые требования к упаковке молочной продукции. Об этом говорится в материалах Роскачества.



С 15 июля вступают в силу изменения техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции". Главное нововведение - уточняется понятие и классификация молочных продуктов с заменителем молочного жира: теперь таким продуктам запрещено использовать "молочные термины" и их сочетания. Если в составе продуктов есть растительный жир, то они не смогут называться молоком, маслом и творогом. Также молочные термины исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикетки продуктов.



В ноябре 2017 года Евразийской экономической комиссией, в которую входят эксперты России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, был принят закон, согласно которому производители, использующие растительные жиры, стабилизаторы и консерванты, не имеют права использовать такие названия, как "сметанный продукт", "творожный продукт" и прочие. Изменения были инициированы, разработаны и приняты, чтобы более полно реализовать право покупателя на достоверную информацию о продукте.



Закон вступает в силу 15 июля, однако ни в этот, ни в ближайшие дни никаких изменений на полках магазинов не произойдёт. У предприятий есть 180 дней на то, чтобы изменить упаковку и оформить новые декларации на продукцию с изменёнными названиями и маркировкой.



В обновлённом техрегламенте указаны размеры надписей для продуктов с заменителем молочного жира. Так, обязательная часть наименования, содержащая фразу "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" и информацию о технологии производства продукции, должна быть нанесена шрифтом не менее 2.5 мм. Также введена обязательная надпись "Содержит растительные масла", размером не менее 3 мм.



В документе чётко говорится, что обе надписи должны стоять на лицевой стороне упаковки или этикетки и быть контрастными, то есть - легко читаться. Также на упаковку наносится маркировка, содержащая информацию о массовой доле немолочного жира в виде процентного содержания в продукте (например, массовая доля жира 15%, в том числе растительного жира 6%).



Вышеуказанные изменения позволят потребителям четко различать продукцию с добавлением или без добавления заменителей молочного жира, изменения ужесточают требования к маркировке продукции именно с заменителями жира.



Отметим, что вопреки устойчивым стереотипам, растительные масла в качестве заменителей молочного жира - это далеко не всегда опасно. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что продукты с заменителем молочного жира безопасны, если это не частично гидрогенизированные масла. Частично гидрогенизированные масла содержат большое количество трансжиров, чрезмерное потребление которых ВОЗ считает одним из рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Однако, стоит отметить, что гидрогенизированные масла прежде всего используют при производстве маргарина для промышленности, выпечки на основе него, изделий во фритюре и других продуктов с большим сроком годности. Растительные масла в молокосодержащей продукции, как правило, не содержат большого количества трансжиров, так как не проходят частичную гидрогенизацию.



Если совсем коротко, то между настоящим молоком и тем, которое произведено с добавлением растительных масел, обычно нет разницы с точки зрения безопасности, если оно приготовлено добросовестно. Но следует ещё раз подчеркнуть - промышленное производство молочки с заменителями молочного жира обходится дешевле. А значит и цена на неё должна быть ниже.



Роскачество отмечает, что замена молочных жиров растительными - это удешевление продукции, так как растительное масло стоит дешевле молочных жиров. Заменяя один ингредиент другим, производитель экономит на сырье и, таким образом, зарабатывает больше. В каждом исследовании молочной продукции, которое проводило Роскачество, были обнаружены факты замены жиров в продукции, однако, они не носили массового характера.



Так, при исследовании сливочного масла обнаружено десять торговых марок с заменителями молочного жира из 82. В исследовании кефира четыре торговые марки из 36 содержали растительный жир в составе. Исследование молока показало, что восемь торговых марок из 90 заменяли молочный жир растительным. Рри исследовании мороженого заменители молочного жира были найдены у 2-х торговых марок из 34. Среди исследованной сметаны одна торговая марка из 50 содержала в составе растительные жиры.



Вся исследованная молочная продукция, где содержались растительные жиры, была признана некачественной и не рекомендовалась Роскачеством к покупке, так как её маркировка вводит покупателей в заблуждение. Кроме того, что при покупке такого товара потребитель получает вовсе не то, что написано на этикетке, он ещё и зачастую переплачивает. Среди нарушителей нередко встречались товары, которые стоили, как дорогая качественная продукция из молока, хотя на деле были приготовлены из более дешёвых ингредиентов.



"AK&M" от 13.07.2018