Власти к 2024 году сократят внешний трафик рунета до 5%

Минкомсвязи внесло в Правительство проект национальной программы "Цифровая экономика", который подразумевает более жёсткие требования по информационной безопасности. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Согласно предложению, доля внутреннего трафика рунета, маршрутизируемого через иностранные серверы, не должна превышать 5% к 2024 году.



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) при поддержке Аналитического центра (АЦ) при Правительстве РФ подготовили предложения по проекту национальной программы "Цифровая экономика" до 2024 года. Документ подготовлен в рамках трансформации одноименной госпрограммы; это потребовалось для реализации майского указа президента РФ. В соответствии с указом, к 2024 году власти должны увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики в три раза по сравнению с 2017 годом. Также необходимо обеспечить создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных. А госорганы должны перейти на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.



В проекте нацпрограммы уже сокращён показатель по доле внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, до 5% к 2024 году. В утверждённом в январе 2018 года плане он составлял 10%. Из документа также следует, что пять базовых направлений госпрограммы дополнят новые: "Цифровое государственное управление", "Экосистема поддержки проектов цифровой экономики" и "Цифровое пространство ЕАЭС". Они предусматривают внедрение цифровых технологий и платформенных решений в госуправлении и при оказании госуслуг, создание системы финансирования прорывных проектов, а также разработку и внедрение согласованной политики стран Евразийского экономического союза в области цифровой экономики.



План также предлагает цифровую трансформацию в энергетике, строительстве, здравоохранении, промышленности, образовании, сельском и городском хозяйстве, а также на транспорте; эти направления будут курировать профильные министерства. В проекте обеспечена преемственность утвержденных ранее планов мероприятий по пяти базовым направлениям одноименной госпрограммы.



"AK&M" от 13.07.2018