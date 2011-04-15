ФАС не поддерживает понижение максимальной доли торговых сетей

ФАС России не поддерживает понижение (с 25% до 15%) максимальной доли торговой сети в соответствующих границах административно-территориальных образований, при превышении которой торговая сеть не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения. Об этом говорится в сообщении службы в связи с публикациями СМИ по вопросу понижения максимальной доли торговых сетей.



По мнению ФАС России, внесение в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в настоящее время предлагаемых изменений преждевременно и нецелесообразно. Предлагаемые изменения с учётом отсутствия оценки последствий принятия данных изменений, содержат риски для обеспечения условий развития конкурентной среды в сфере розничной торговли.



Действующая редакция части 1 статьи 14 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" обеспечивает поддержание баланса интересов участников рынка розничной торговли.



В ФАС России поступают обращения органов власти субъектов Российской Федерации, организаций, представителей малого и среднего бизнеса из различных субъектов Российской Федерации, касающиеся рассмотрения целесообразности понижения (ниже 25%) максимальной доли торговой сети в соответствующих границах административно-территориальных образований (муниципального района, городского округа).



На сегодняшний день участники рынка и органы власти придерживаются различных взглядов, в связи с чем ведомство считает необходимым продолжать диалог для поиска оптимального решения.



"AK&M" от 13.07.2018