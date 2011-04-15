Электронная карта может появиться у военнослужащих наравне с военным билетом, сообщила Госдума.



Получение персональной электронной карты военнослужащими будет добровольным, подчёркивают в Комитете по обороне.



Государственная Дума на заседании 12 июля поддержала принятие в первом чтении поправок в Закон "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с документом, у граждан, подлежащих воинскому учёту, может появиться персональная электронная карта.



Как отмечается в пояснительной записке, такое нововведение "будет способствовать определённости при осуществлении воинского учёта призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, повышению эффективности системы воинского учёта, а также оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации".



Электронную карту будут оформлять и выдавать только тем, кто дал на это добровольное согласие. Она будет содержать такие сведения о гражданине, как: фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровья, наличие военно-учётных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учёта.



Персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты, что в свою очередь исключает возможность использования данных третьими лицами.



"AK&M" от 13.07.2018