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13/07/2018
13:27

Электронная карта может появиться у военнослужащих наравне с военным билетом

Электронная карта может появиться у военнослужащих наравне с военным билетом, сообщила Госдума.

Получение персональной электронной карты военнослужащими будет добровольным, подчёркивают в Комитете по обороне.

Государственная Дума на заседании 12 июля поддержала принятие в первом чтении поправок в Закон "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с документом, у граждан, подлежащих воинскому учёту, может появиться персональная электронная карта.

Как отмечается в пояснительной записке, такое нововведение "будет способствовать определённости при осуществлении воинского учёта призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, повышению эффективности системы воинского учёта, а также оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации".

Электронную карту будут оформлять и выдавать только тем, кто дал на это добровольное согласие. Она будет содержать такие сведения о гражданине, как: фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровья, наличие военно-учётных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учёта.

Персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты, что в свою очередь исключает возможность использования данных третьими лицами.

"AK&M" от 13.07.2018
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