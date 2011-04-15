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13/07/2018
13:42

Суд 25 июля рассмотрит дело о признании банкротом компании "Белорецкий металлургический комбинат"

Арбитражный суд Республики Башкортостан назначил судебное заседание по проверке обоснованности заявления ООО "М500" о признании АО "Белорецкий металлургический комбинат" несостоятельным (банкротом) на 25 июля. Об этом говорится в сообщении ПАО "Мечел".

Суд проверит обоснованность требований заявителя к должнику. В сообщении отмечается, что на дату обращения компании "М500" в суд задолженность была погашена в полном объеме.

АО "Белорецкий металлургический комбинат" (ИНН 0256006322) - одно из старейших металлургических предприятий страны, основанное в 1762 году. Комбинат входит в состав группы "Мечел", расположен на Южном Урале. Уставный капитал компании - 8.029 млн руб. - разделён на 7466842 обыкновенные и 562305 привилегированных акций номиналом 1 руб. Комбинат производит катанку, стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений, гвозди. Продукция БМК востребована во многих отраслях промышленности: строительной, топливно-энергетической, машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Комбинат входит в Группу "Мечел".

"AK&M" от 13.07.2018
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