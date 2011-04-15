Участок голубой ветки метро "Киевская" - "Кунцевская" закроют на два дня

В Москве 14 и 15 июля будет приостановлено движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филёвской линии метрополитена. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



В период временных ограничений продолжится прокладка коммуникаций под путями и обновление путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции "Багратионовская".



Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филёвской линии между станциями запустят бесплатные компенсационные автобусы КМ.



В обычном режиме метро возобновит работу в понедельник, 16 июля, в 5:30 утра.



В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская".



Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филёвской линии до "Международной" или "Александровского сада".



Компенсационные автобусы КМ1, которые свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская", будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".



Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минут.



На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они дополнительно проинформируют пассажиров о временных ограничениях на Филевской линии, помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.



Для безопасности на станциях "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.



Это уже четвертое удлиненное технологическое "окно" на Филевской линии с начала года. За 48 часов специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобилось бы около месяца.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 13.07.2018