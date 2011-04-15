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13/07/2018
14:02

Дорогу до аэропорта "Остафьево" построят в 2019 году

Мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство дороги в аэропорт "Остафьево" в 2019 году, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах столичного Стройкомплекса.

"Предстоит построить многоуровневые развязки на участке от МКАД до поселка Коммунарка и далее до аэропорта "Остафьево" со всей улично-дорожной сетью. Всего здесь проложат 54.5 км дорог", - сказал А.Бочкарев. По его словам, дорога МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево обеспечит удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новой Москве, выезд к аэропорту "Остафьево". "Сейчас ведется подготовка территории, перекладка инженерных коммуникаций, работы на эстакаде и тоннеле под МКАД", - добавил руководитель Департамента.

Он отметил, что на этой магистрали возведут 10 эстакад, мостов и путепроводов: мост через реку Варварку длиной 57.5 м с тремя полосами движения в каждом направлении (по одной для общественного транспорта, две полосы безопасности и тротуар); мост через реку Цыганку длиной 55.3 м с двумя полосами движения в каждом направлении (по одной для общественного транспорта, две полосы безопасности, тротуар); путепровод на пересечении с дорогой "М-3 Украина - дер. Сосенки - дер. Ямонтово" длиной 81.1 м с тремя полосами движения, предусмотрены полосы безопасности и тротуар по левой стороне путепровода; две разворотные эстакады в районе пересечения с дорогой "М-3 Украина - дер. Сосенки - дер. Ямонтово" длиной 92.2 и 91.9 м. Оба путепровода являются левоповоротными съездами: один - при движении из Москвы, второй - при движении в Москву; направленный левоповоротный эстакадный съезд с Калужского шоссе в сторону области с двумя полосами движения; тоннель направленного левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД в ст орону области длиной 495 м с двумя полосами движения; мост через реку Десну длиной 75.05 м с двумя полосами движения; мост через реку Плесенку длиной 31.6 м с двумя полосами движения; направленный левоповоротный эстакадный съезд на проектируемый проезд к аэропорту Остафьево длиной 183.5 м с двумя полосами движения.

"По поручению мэра Сергея Собянина внутриквартальные дороги Новой Москвы реконструируют. Их нужно приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке и местам приложения труда", - подчеркнул А.Бочкарев.

"AK&M" от 13.07.2018
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