Канатную дорогу в Москве могут протянуть от метро "Сходненская" до "Речного вокзала"

Проект канатной дороги от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала" находится в стадии обсуждения, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах столичного Стройкомплекса.



"Действительно, такой проект есть, поступило предложение от инвестора. Но технико-экономическое обоснование не оформлено, все на стадии обсуждения. Идея хорошая, мы считаем, что такой проект должен быть, тем более что у нас уже построена канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до "Лужников". Мы готовы проддержать эту идею, если проект будет экономически эффективным, такая связка для города станет полезной. В этом месте большая ширина реки, то есть нужна большая высота опор. Если технически и финансово инвестор будет готов, то канатная дорога будет", - сказал М.Хуснуллин.



Ранее сообщалось, что проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения - это договор, в соответствии с которым концессионер за свой счёт создает, реконструирует или использует недвижимое имущество, которое находится в государственной или муниципальной собственности.



"AK&M" от 13.07.2018