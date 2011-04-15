Судьбу монорельса определят через три месяца, заявил М.Хуснуллин

В Москве ведётся разработка технического задания для реконструкции монорельса, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах столичного Стройкомплекса.



"Есть несколько вариантов развития, и один из них - запуск полноценного трамвая по этой линии. Пока мы считаем, во что это обойдётся и в какой срок можно это сделать", - сказал М.Хуснуллин. По его словам, оценка завершится через три месяца, тогда и будет принято окончательное решение о судьбе монорельса.



Напомним, группа архитекторов разработала предложения по реконструкции монорельса и созданию на его основе благоустроенного парка с подвесным бассейном, прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками, амфитеатром, кафе и оранжереями.



Напомним, единственная в Москве линия монорельса была запущена в ноябре 2004 года. Она соединяет станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ". Длина линии - 4.7 км.



С открытием в сентябре 2016 года трёх новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском Московского центрального кольца (МЦК) пассажиропоток на монорельсовой дороге снизился на треть.



С начала этого года монорельс перевели в туристический режим. В среднем интервалы между поездами выросли до 15-30 минут в зависимости от времени суток.



"AK&M" от 13.07.2018