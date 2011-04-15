В Москве прорабатываются проекты развития 30 км набережных

Проекты благоустройства и развития около 30 км набережных прорабатываются сейчас в Москве, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах столичного Стройкомплекса.



"Они находятся в разной стадии работ. Где-то разрабатывается проектная документация, а где-то, как, например, на "ЗИЛе", уже идёт строительство", - сказал С.Кузнецов. Он подчеркнул, что работы по благоустройству и развитию прибрежных зон Москвы-реки ведутся как за счет бюджета, так и на средства инвесторов. "Я считаю, что в ближайшие годы набережные Москвы-реки и расположенные рядом территории станут одними из центральных площадок для девелопмента. Мировой опыт показывает, что развитие набережных повышает качество городской среды, делает город более интересным и привлекательным", - отметил С.Кузнецов. Главный архитектор добавил, что потенциал развития прибрежных зон в российской столице очень высок. "Если во всем мире плотность застройки и заселённости набережных велика, и по мере удаления от воды она падает, то в Москве ситуация обратная. Это даёт основание полагать, что в ближайшие годы здесь будут появляться новые интересные проекты", - добавил главный архитектор.



"AK&M" от 13.07.2018