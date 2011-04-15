Станцию метро "Беломорская" откроют до конца года

Строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро планируется завершить до конца 2018 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Работы идут в хорошем темпе. И хотя они ведутся только в так называемые технологические окна, планируем до конца года открыть станцию для пассажиров", - сказал М.Хуснуллин. Он пояснил, что единственная сложность в том, что "Беломорская" строится в условиях действующей линии. "Нам дают работать только два часа в день и два часа в ночь. Мы обратились с просьбой увеличить окно работы ночью хотя бы до четырех часов", - добавил заммэра.



"Беломорская" строится с южной стороны одноименной улицы у пересечения с ул. Смольная. В начале 2017 года был определен подрядчик строительства станции. Станция "Беломорская" возводится на действующем участке зеленой ветки между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино".



Напомним, в этом году в столице планируется открыть более 20 станции метро. Восемь из них уже запущены, в том числе первый участок Большой кольцевой линии метро.



Кроме того, "поехал" участок Люблинско-Дмитровской линии метро до "Селигерской".



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 13.07.2018