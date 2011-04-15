Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/07/2018
14:09

Станцию метро "Беломорская" откроют до конца года

Строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро планируется завершить до конца 2018 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Работы идут в хорошем темпе. И хотя они ведутся только в так называемые технологические окна, планируем до конца года открыть станцию для пассажиров", - сказал М.Хуснуллин. Он пояснил, что единственная сложность в том, что "Беломорская" строится в условиях действующей линии. "Нам дают работать только два часа в день и два часа в ночь. Мы обратились с просьбой увеличить окно работы ночью хотя бы до четырех часов", - добавил заммэра.

"Беломорская" строится с южной стороны одноименной улицы у пересечения с ул. Смольная. В начале 2017 года был определен подрядчик строительства станции. Станция "Беломорская" возводится на действующем участке зеленой ветки между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино".

Напомним, в этом году в столице планируется открыть более 20 станции метро. Восемь из них уже запущены, в том числе первый участок Большой кольцевой линии метро.

Кроме того, "поехал" участок Люблинско-Дмитровской линии метро до "Селигерской".

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 13.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100