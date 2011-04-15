Строительные работы в "Лужниках" возобновят через неделю после ЧМ

Работы на строящихся объектах в олимпийском комплексе "Лужники" планируется возобновить через неделю после окончания чемпионата мира по футболу, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Фактически серьёзные работы были приостановлены на два месяца, хотя внутренние и "тихие" работы продолжались", - сказал М.Хуснуллин. Он пояснил, что на время ЧМ были свернуты капитальные внешние и масштабные строительные процессы на возводимых объектах спорткомплекса.



Глава Стройкомплекса отметил, что в течение нескольких недель будут разобраны временные сооружения, установленные на территории "Лужников". "Уже есть чёткая программа, предусматривающая, какие временные объекты останутся, а какие будут свернуты. Например, надувные детские аттракционы убирать не будем", - добавил заммэра.



Напомним, с 25 мая на территории олимпийского комплекса "Лужники" согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) был введён особый режим так называемого эксклюзивного пользования. Он предусматривает, в том числе, ограничение доступа на спортивный объект.



Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Матчи ЧМ принимают Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.



"AK&M" от 13.07.2018