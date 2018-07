Газпром освоит Харасавэйское месторождение

Принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения на Ямале. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам совещания, посвящённого вопросам реализации проекта обустройства Харасавэйского газоконденсатного месторождения и системы транспортировки газа, которое провёл председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.



Перед совещанием А.Миллер осмотрел площадки строительства газового промысла N 3 Бованенковского месторождения и объектов жизнеобеспечения на Харасавэйском месторождении.



Отмечено, что полуостров Ямал является стратегически важным регионом для развития российской газовой отрасли и надежного долгосрочного газоснабжения потребителей. Здесь компания создала и последовательно развивает новый мощный центр газодобычи - Ямальский. Он становится крупнейшим в России и приходит на смену истощающимся месторождениям Надым-Пур-Тазовского региона.



На Бованенковском месторождении - базовом для формирования центра - сегодня успешно работают два газовых промысла. В этом году будет введён в эксплуатацию заключительный, третий промысел, что позволит вывести месторождение на проектный уровень годовой добычи газа в объеме 115 млрд куб. м.



На совещании было принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично - в акватории Карского моря. По размеру запасов газа месторождение относится к категории уникальных - 2 трлн куб. м (по сумме категорий С1 и С2). Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи месторождения, начало добычи газа запланировано на 2023 год. Проектный уровень добычи - 32 млрд куб. м газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.



К настоящему времени на Харасавэйском месторождении созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция собственных нужд. Проектом обустройства предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом скважины для разработки морской части месторождения будут буриться с берега.



Принципиально важным для Газпрома является обеспечение высокого уровня промышленной безопасности, сохранение уникальной арктической природы. Месторождение характеризуется сложными геокриологическими условиями, в том числе большой толщиной слоя вечной мерзлоты и высокой засоленностью грунта, что осложняет создание промышленных объектов. Чтобы исключить риски оттаивания мерзлоты предполагается широко использовать парожидкостные охлаждающие установки. Также для предупреждения таяния вечной мерзлоты при добыче газа предусмотрено использование теплоизолированных насосно-компрессорных и обсадных труб в конструкции скважин. Замкнутые системы водоснабжения позволят избежать загрязнения почвы и водоемов. Линейные коммуникации месторождения будут оборудованы специальными переходами для свободного перемещения стад оленей и миграции диких животных.



Для транспортировки добытого на Харасавэйском месторождении газа будет построен газопровод-подключение протяженностью около 100 км до Бованенковского месторождения. Затем газ будет поступать в Единую систему газоснабжения России. Компания уже приступила к проектным работам для расширения мощностей Северного газотранспортного коридора.



Отдельное внимание на совещании было уделено логистике доставки грузов для обустройства Харасавэйского месторождения. В период строительства сюда предстоит завезти более 1.5 млн т оборудования и материалов. В зимний период для этого предполагается использовать железную дорогу "Обская - Бованенково" и зимнюю автодорогу от станции Карская до месторождения. В летний период доставку до портопункта Харасавэй обеспечит морской и речной транспорт.



"Развитие Ямальского центра газодобычи - это масштабная стратегическая государственная задача. Он является ключевым, определяющим для отечественной газовой промышленности в XXI веке. Это новая система координат для газовых потоков в России и на экспорт. Вывод Бованенково на полную производительность, освоение Харасавэя и, в дальнейшем, других ямальских месторождений, расширение Северного газотранспортного коридора - принципиально важное направление работы компании", - сказал А.Миллер, цитируемый в сообщении.



По итогам совещания профильным подразделениям даны поручения, направленные на обеспечение ввода в эксплуатацию Харасавэйского месторождения в 2023 году.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



