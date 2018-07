А.Миллер и Д.Артюхов обсудили ключевые направления сотрудничества Газпрома и ЯНАО

Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов обсудили ключевые направления сотрудничества Газпрома и ЯНАО. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" А.Миллера и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Артюхова.



Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия, подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества компании и Правительства региона.



На месторождениях в ЯНАО добывается около 90% газа Группы "Газпром". Ведется последовательная работа по развитию нового центра газодобычи на полуострове Ямал.



В 2013-2017 годах инвестиции Группы "Газпром" (без учета "Газпром нефти") в реализацию проектов на территории автономного округа составили 884.7 млрд руб. В первую очередь средства были направлены на обустройство Бованенковского месторождения - базового для Ямальского центра газодобычи, а также Заполярного и Ямбургского месторождений, ачимовских залежей Уренгойского месторождения, реконструкцию и техническое перевооружение объектов Медвежьего, Ямсовейского и Юбилейного месторождений. В 2018 году инвестиции планируются на уровне 172.9 млрд руб.



Налоговые платежи предприятий "Газпрома", ведущих производственную деятельность на территории ЯНАО, являются существенным источником для наполнения регионального бюджета. В 2017 году они составили 55.1 млрд руб., превысив на 19.6 млрд руб. показатель предыдущего года.



Стороны обсудили ход газификации ЯНАО. В текущем году планируется завершить строительство газопровода к п. Северная Нива. Компанией подготовлен проект программы развития газоснабжения и газификации округа до 2021 года. Документ находится на утверждении в Правительстве ЯНАО.



Газпром расширяет в регионе инфраструктуру для заправки автотранспорта газомоторным топливом. В настоящее время в ЯНАО действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) Газпрома. В этом году планируется ввести в эксплуатацию АГНКС в Новом Уренгое.



Основным документом, регламентирующим сотрудничество ПАО "Газпром" и ЯНАО, является Генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются Соглашения о сотрудничестве, подписаны Меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта "Ямал", Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.



В 2007-2016 годах "Газпром" инвестировал в газификацию ЯНАО 780 млн руб. Построено шесть газопроводов. Уровень газификации региона на 1 января 2018 года составил 48.1% (в среднем по России - 68.1%).



В рамках программы "Газпром - детям" ЯНАО построены спортивно-оздоровительный комплекс в Новом Уренгое, многофункциональные спортивные площадки в 12 муниципальных образованиях, выполнена реконструкция крытого ледового дворца в Пангоды.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 13.07.2018