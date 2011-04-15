"Почта России" опровергла информацию о сокращении сотрудников

ФГУП "Почта России" опровергло информацию о сокращении сотрудников. Об этом говорится в официальном заявлении предприятия.



"Почта России" сообщила, что сотрудники предприятия, работающие на полную ставку, получают заработные платы не ниже МРОТ, а также пояснила, что сокращений сотрудников основного производства не проводится, напротив, предприятие активно привлекает почтальонов и операторов для работы в отделениях почтовой связи. Все выплаты работникам производятся в строгом соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.



Ежемесячный совокупный доход почтальонов и операторов отделений почтовой связи был увеличен до уровня МРОТ - 11.163 тыс. руб. Также строго соблюдаются все положенные законодательством надбавки и региональные коэффициенты, которые выплачиваются дополнительно к основному окладу работника. Кроме того, с 1 марта на 5% были повышены заработные платы всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи.



Коллектив предприятия на 85% состоит из основного производственного персонала. Это почти 300 тыс. человек. Более 65 тыс. из них работает на неполной ставке, а в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает трех дней в неделю по три часа. Размер фактической заработной платы формируется с учётом фактической занятости и фактически отработанных часов.



За последние четыре года "Почта России" инвестировала в фонд оплаты труда сотрудникам более 24 млрд руб., из них в 2018 году - 1.8 млрд руб. В результате с 2013-го года средняя зарплата выросла на 37.5% - до 23.6 тыс. руб. Эта цифра подразумевает не только заработную плату почтальонов, а среднюю зарплату всех почтовых работников предприятия.



В "Почте России" работает около 350 тыс. человек, и темы, связанные с социальными гарантиями сотрудников, традиционно находятся в центре внимания руководства и являются предметом постоянного мониторинга генерального директора предприятия.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8.1% и составила 178.1 млрд руб. против 164.8 млрд руб. в 2016 году. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% до 77.8 млрд руб. с 76 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса - на 21% до 48.9 млрд руб. с 40.6 млрд руб., выручка от финансового бизнеса - на 4% до 48.3 млрд руб. с 46.5 млрд руб. Фактическая чистая прибыль "Почты России" на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн руб.



В 2017 году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приёма посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.



"AK&M" от 13.07.2018