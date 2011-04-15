В России отзывают 275 автомобилей Toyota

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 275 автомобилей марки Toyota Alphard и Toyota Highlander. Об этом говорится в материалах Росстандарта.



Программы мероприятий представлены уполномоченным представителем изготовителя ООО "Тойота Мотор", являющимся официальным представителем Toyota на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые с октября 2017 года по февраль 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.



Причиной отзыва 271 автомобиля Toyota Alphard является существующая вероятность падения напряжения при запуске двигателя во время работы системы Старт/Стоп.



На транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления электрическим стояночным тормозом.



Причиной отзыва четырех автомобилей Toyota Highlander является существующая вероятность, что один из компонентов вакуумного насоса мог быть некорректно изготовлен. Это может привести к прекращению усилия при торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению предупреждающего сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом.



На транспортных средствах будет выполнена замена вакуумного насоса на новый.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей Toyota Alphard и Toyota Highlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 13.07.2018