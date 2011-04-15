В России отзывают 6.51 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое проинформировало о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств указанных марок.



Программа мероприятий представлена ООО "ЭфСиЭй РУС", являющимся официальным представителем изготовителя Jeep на российском рынке.



Отзыву подлежит один автомобиль Jeep Liberty, реализованный в мае 2003 года, с VIN-кодом согласно приложению.



Причиной отзыва автомобиля является возможное образование коррозии на нижних рычагах задней подвески. В конечном итоге это может вызвать образование трещин, что, в свою очередь, может привести к ухудшению управляемости автомобиля.



На транспортном средстве будет произведена замена правого и левого рычага задней подвески.



Отзыву также подлежат 461 автомобиль Jeep Cherokee, 5988 автомобилей Grand Cherokee и 60 автомобилей Crysler Pacifica, реализованных с марта 2003 года по декабрь 2015 года, с VIN-кодами согласно приложению.



Причина отзыва автомобилей заключается в том, что программное обеспечение электронного блока управления силовым агрегатом не аннулирует положительный запрос крутящего момента, подаваемый системой круиз-контроля на контроллер двигателя, когда шина передачи данных CAN-C вышла из строя. Если круиз-контроль активен, а скорость ниже заданной, то в этот момент в автомобиле происходит короткое замыкание. Оно выводит из строя шину CAN-C, а запрос на увеличение крутящего момента двигателя не блокируется.



На транспортных средствах будет произведена проверка программного обеспечения электронного блока управления и, при необходимости, его перепрограммирование. Кроме того, будет выполнена проверка версии программного обеспечения трансмиссией и, при необходимости, его перепрограммирование.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "ЭйСиЭй РУС" проинформируют владельцев автомобилей Jeep и Chrysler, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 13.07.2018