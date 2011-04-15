Законодательство в сфере круизного туризма предлагают усовершенствовать. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Правительство РФ предлагает нововведения, направленные на урегулирование условий захода иностранных туристских судов в порты и пункты в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящим в Арктическую зону или ДФО.



Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы.



Перечень портов утверждается Правительством РФ, и в нем, в соответствии с законодательной инициативой, должны быть указаны порты или пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается производить посадку пассажиров-туристов и высадку их на берег.



Определение портов, пунктов, а также участков водной акватории, в которых допускается сход туристов на берег, обусловлено необходимостью исключения возможности попадания иностранных туристов на территорию, на которой расположены объекты, предназначенные для обеспечения обороны и безопасности государства.



Кроме того, информация о возможности схода иностранных туристов на берег позволит туроператорам с наименьшими рисками планировать маршруты следования иностранных туристских судов с посещением туристами-пассажирами этих судов - туристических объектов, расположенных в том числе на суше, формировать турпродукт, представляющий интерес для иностранных туристов, и, как следствие, будет способствовать развитию круизного туризма в субъектах Федерации, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ.



Однако, отмечается в пояснительной записке, утверждение Правительством маршрутов следования судов не требуется. "Следует учитывать, что в связи с увеличением интереса к Русской Арктике и, как следствие, ростом туристического потока в данном направлении, туристические маршруты могут корректироваться", - считают авторы законопроекта.



Одновременно, подчеркивается в пояснительной записке, необходимо предусмотреть заход в порты и пункты без высадки на берег, что "позволит расширить перечень туристических маршрутов, увеличить туристический поток и повысить интерес к Русской Арктике".



"AK&M" от 13.07.2018