Режим работы станции метро "Ховрино" изменят для строительства "Беломорской"

Режим работы станции метро "Ховрино" на Замоскворецкой линии изменится на три месяца, с 16 июля по 16 октября, для ускорения строительства станции "Беломорская". Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



"Ховрино" будет закрываться на два часа раньше - с 23:00. Таким образом, ежедневно на протяжении трех месяцев с 23:00 станция "Речной вокзал" станет конечной для северного участка зеленой ветки.



Временные ограничения позволят ускорить строительство станции "Беломорская", расположенной на перегоне между "Ховрино" и "Речным вокзалом".



Режим работы северного участка Замоскворецкой линии изменен по просьбе Департамента строительства Москвы. Всего два дополнительных часа в вечернее время позволят специалистам завершить строительство станции раньше срока и открыть ее для пассажиров уже в конце этого года.



Для проведения работ были выбраны именно эти часы, когда станциями "Ховрино" и "Речной вокзал" пользуется меньше всего пассажиров.



Временные неудобства коснутся около 500 человек - менее 0.1% от дневного пассажиропотока Замоскворецкой линии. Во время закрытия станции "Ховрино" в вечерние часы жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом.



Московский метрополитен в свою очередь использует время ночных окон на Замоскворецкой линии с максимальной пользой - на действующей станции будут проводиться работы по поддержанию пассажирской инфраструктуры.



Напомним, Строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро планируется завершить до конца 2018 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Работы идут в хорошем темпе. И хотя они ведутся только в так называемые технологические окна, планируем до конца года открыть станцию для пассажиров", - сказал М.Хуснуллин. Он пояснил, что единственная сложность в том, что "Беломорская" строится в условиях действующей линии. "Нам дают работать только два часа в день и два часа в ночь. Мы обратились с просьбой увеличить окно работы ночью хотя бы до четырех часов", - добавил заммэра.



"Беломорская" строится с южной стороны одноименной улицы у пересечения с ул. Смольная. В начале 2017 года был определен подрядчик строительства станции. Станция "Беломорская" возводится на действующем участке зеленой ветки между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино".



В этом году в столице планируется открыть более 20 станции метро. Восемь из них уже запущены, в том числе первый участок Большой кольцевой линии метро. Кроме того, "поехал" участок Люблинско-Дмитровской линии метро до "Селигерской".



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 13.07.2018