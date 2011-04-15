Россия и Бразилия укрепляют сотрудничество в аграрной сфере. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам встречи заместителя министра Сергея Левина с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Бразилия Антонио Луисом Эспинола Сальгадо.



С.Левин отметил, что партнёрство между нашими странами в аграрной сфере постоянно обогащается. Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Бразилией вырос за 2017 год более чем на 13% по сравнению с 2016 годом и составил порядка $2.5 млрд.



В настоящий момент осуществляется первая поставка российской пшеницы (25 тыс. т) для бразильских мукомольных предприятий. Российские компании готовы существенно нарастить экспорт сельхозпродукции в Бразилию, в том числе мясной и рыбной продукции.



В ближайшее время Минсельхоз России направит предложения по дате и месту проведения очередного 5-го заседания Российско-Бразильского Агрокомитета, что, несомненно, послужит дальнейшему развитию аграрного взаимодействия двух стран.



"AK&M" от 13.07.2018