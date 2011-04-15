Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/07/2018
15:53

Россия и Бразилия укрепляют сотрудничество в аграрной сфере

Россия и Бразилия укрепляют сотрудничество в аграрной сфере. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам встречи заместителя министра Сергея Левина с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Бразилия Антонио Луисом Эспинола Сальгадо.

С.Левин отметил, что партнёрство между нашими странами в аграрной сфере постоянно обогащается. Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Бразилией вырос за 2017 год более чем на 13% по сравнению с 2016 годом и составил порядка $2.5 млрд.

В настоящий момент осуществляется первая поставка российской пшеницы (25 тыс. т) для бразильских мукомольных предприятий. Российские компании готовы существенно нарастить экспорт сельхозпродукции в Бразилию, в том числе мясной и рыбной продукции.

В ближайшее время Минсельхоз России направит предложения по дате и месту проведения очередного 5-го заседания Российско-Бразильского Агрокомитета, что, несомненно, послужит дальнейшему развитию аграрного взаимодействия двух стран.

"AK&M" от 13.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100