В Москве пресечена незаконная реализация более 20.7 тыс. SIM-карт

На северо-востоке Москвы в ходе совместного мероприятия, проведённого 11 июля Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу и органами МВД России, изъято более 20.7 тыс. SIM-карт, предназначенных для незаконной продажи. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Продажа SIM-карт в неограниченном количестве осуществлялась через сайт в сети Интернет, а сам склад SIM-карт находился на Звездном бульваре. При проведении проверочной закупки был установлен факт незаконной продажи SIM-карт операторов сотовой связи ВымпелКом, МегаФон, Т2 Мобайл, МТС, Yota и других без предъявления документа, удостоверяющего личность и заключения договоров об оказании услуг. Полномочий от оператора связи на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи нарушители также не имели.



Продавец был доставлен в ОМВД России по району Останкино Москвы. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 13.29 КоАП Российской Федерации (заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом).



Количество мероприятий по пресечению незаконной продажи SIM-карт в Москве и области увеличилось до 2-3 в неделю в рамках обеспечения безопасности проведения чемпионата мира по футболу. С начала года по итогам результативных мероприятий на железнодорожных вокзалах Москвы, в торговых комплексах, на рынках (Савеловском, Царицынском, Митинском, Горбушкин двор, Белая дача) изъято в сумме более 35 тыс. SIM-карт (в том числе 20.7 тыс. в ходе мероприятия 11 июля).



Мероприятия по проверке законности реализации SIM-карт проводятся Роскомнадзором совместно органами МВД с 2016 года. Помимо контрольных рейдов по точкам продажи, организуются профилактические формы работы с населением - семинары, онлайн-конференции, социальная реклама. Осенью прошлого года по федеральным и региональным телеканалам началась трансляция ролика о необходимости покупки SIM-карт исключительно с заключением договора с оператором связи.



"AK&M" от 13.07.2018