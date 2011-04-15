В РФ принята методика расчёта платы за аренду железнодорожного подвижного состава в пригородном сообщении. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Новая методика определяет экономически обоснованный уровень затрат на аренду электричек, принадлежащих ОАО "РЖД" и используемых пригородными пассажирскими компаниями. Документ разработан совместно с РЖД по результатам комплексного анализа издержек компании.



Правление ФАС России согласовало приказ "Об утверждении методики расчёта ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении". Документ направлен на регистрацию в Минюст России.



Напомним, что РЖД, как владелец парка электричек, сдает их в аренду пригородным пассажирским компаниям. Стоимость этой аренды составляет до 90% затрат пригородных компаний и существенно влияет как на цены билетов в электропоездах, так и на размер региональных бюджетных субсидий, обеспечивающих доступность билетов для граждан. При этом в предыдущие годы стоимость аренды одной и той же серии электричек могла кратно отличаться между разными регионами, в связи с применением устаревших методов оценки и разнесения затрат.



В новой методике общая сумма арендной платы раскладывается на пять составляющих: пользование подвижным составом (амортизация и налог на имущество электропоезда); капитальный ремонт; текущий ремонт; техническое обслуживание; управление и эксплуатация подвижного состава. Это повышает прозрачность принципов формирования арендной платы.



Плата за пользование подвижным составом и капитальный ремонт соответствующих серий электропоездов устанавливаются на одном уровне для всех субъектов Российской Федерации. Границы рынка этих услуг определены на федеральном уровне.



Рынки услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, а также управление и эксплуатация являются региональными, поэтому эти составляющие ставок дифференцированы по регионам на экономически обоснованном уровне.



Регионы получают право заказывать одну или несколько услуг, связанных с арендой подвижного состава у РЖД либо у иных поставщиков, например, производителей вагонов или частных ремонтных предприятий, обладающих компетенциями и соответствующими лицензиями. Это усилит конкуренцию на рынке услуг по предоставлению подвижного состава.



ФАС России продолжит осуществлять мониторинг ставок за аренду электричек, бюджетных субсидий и цен на билеты в пригородном железнодорожном сообщении для граждан.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 13.07.2018