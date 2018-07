Газпром построил 66% морского участка "Турецкого потока". Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича.



Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Сербию. Были отмечены надежность поставок и рост спроса на него в республике. По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1.2 млрд куб. м, что на 5.3% превышает аналогичный показатель 2017 года.



А.Миллер проинформировал Славенко Терзича о ходе строительства газопровода "Турецкий поток". В настоящее время по двум ниткам уложено более 1.23 тыс. км труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода. Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы.



Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые Газпромом в Сербии.



Основной партнер Газпрома в Сербии - ГП "Сербиягаз", которое занимается транспортировкой, хранением и распределением газа на территории республики.



В 2017 году Газпром поставил в Сербию 2.1 млрд куб. м. газа - на 21.2% больше, чем в 2016 году (1.75 млрд куб. м).



19 декабря 2017 года было подписано дополнение к долгосрочному контракту между ООО "Газпром экспорт" и АО "Югоросгаз" на поставку российского газа в Сербию. В соответствии с документом годовые контрактные количества, начиная с 2018 года, увеличены с 1.5 млрд куб. м до 2 млрд куб. м.



3 июня 2017 года "Газпром экспорт" и "Сербиягаз" подписали меморандум о взаимопонимании по расширению ПХГ "Банатский Двор" (Газпром - 51%, "Сербиягаз" - 49%).



"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. 30 апреля 2018 года завершилась укладка морского участка первой нитки газопровода. В настоящее время продолжается укладка морского участка второй нитки газопровода.



Проект строительства тепловой электрической станции в Сербии (Панчево) реализуется в соответствии с Соглашением между Группой "Газпром энергохолдинг" и Группой "Газпром нефть" с целью повышения надежности обеспечения электрической и тепловой энергией НПЗ в Панчево, а также обеспечения возможности продажи электроэнергии на внутреннем рынке Сербии и энергетических биржах других европейских стран. Максимальная мощность парогазового энергоблока ТЭС составит 200 МВт.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



