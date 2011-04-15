В ГД внесён законопроект о новом объекте интеллектуальных прав - географическом указании, говорится в сообщении Думы.



Изменения, направленные на защиту прав интеллектуальной собственности, предлагается внести в Гражданский кодекс РФ. По замыслу авторов они будут способствовать продвижению российских региональных брендов.



Авторами поправок стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также группа сенаторов.



Как подчёркивается в пояснительной записке, законопроект "направлен на совершенствование правового регулирования в сфере правовой охраны наименований мест происхождения товаров". Поправками в ГК РФ вводится новое понятие - "географическое указание", которое в случае принятия законопроекта станет самостоятельным объектом интеллектуальных прав.



"Географическим указанием является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени определяются его географическим происхождением", - сказано в проекте закона. Причем "на территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, влияющая на формирование его качества, репутации или иных характеристик", указывают законодатели.



"У всех субъектов РФ есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами. При этом регионы России обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями, таких как "Краснодарский чай", "Башкирский мёд", "Хохлома", "Дулёвский фарфор", "Тульский пряник" и др.", - отмечают авторы инициативы.



"Выявлена потребность в охране более значительного количества существующих в России обозначений, указывающих на географическое происхождение товаров, которые по факту обладают определенным качеством и репутацией", - объясняют авторы необходимость принятия законопроекта.



"AK&M" от 13.07.2018