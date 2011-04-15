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13/07/2018
16:55

Свободные земельные участки в ЮАО и ТиНАО выставят на торги

Два земельных участка, которые находятся в ЮАО и ТиНАО, выставят на торги. Решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) под руководством Сергея Собянина, говорится на официальном сайте мэра.

В ЮАО на участке площадью 0.3 гектара построят гараж с комплексом сервисных услуг. Он займёт территорию площадью 9.7 тыс. кв.м и будет располагаться на улице Бехтерева, напротив владения 27.

В ТиНАО на участке площадью 3.2 гектара появится объект производственного назначения (51.5 тыс. кв. м).

На заседании также обсудили и другие проекты развития ряда перспективных городских территорий. Например, приняли решение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, благодаря которым в городе построят или реконструируют 23 тыс. кв. м недвижимости, в том числе: 13.7 тыс. кв. м жилья, 0.95 тыс. кв. м торговых площадей, 0.2 тыс. кв. м административно-офисных зданий, 5 тыс. кв. м спортивных объектов, 3.1 тыс. кв. м промышленных зданий.

"AK&M" от 13.07.2018
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