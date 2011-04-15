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13/07/2018
17:32

АЛРОСА увеличит долю в "АЛРОСА-Нюрба"

Наблюдательный совет АЛРОСА на заочном голосовании 10 июля принял решение об увеличении доли компании в ПАО "АЛРОСА-Нюрба" до 97.48% путём приобретения 10% акций. Об этом говорится в сообщении компании.

В настоящее время АЛРОСА владеет 87.48% акций "АЛРОСА-Нюрба". Ещё 2.523% акций принадлежит миноритарным акционерам. Доля в размере 10% принадлежит АО "РИК Плюс", подконтрольному правительству Республики Саха (Якутия). Эта доля включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии, а средства от ее продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей товаров, работ и услуг, развитие и повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, реализацию инвестиционных и социально-значимых проектов.

Сумма сделки составит порядка 12 млрд руб. на основании отчёта независимого оценщика. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября 2018 года.

После приобретения 10% акций общества АЛРОСА рассмотрит возможность второго этапа интеграции - присоединения "АЛРОСА-Нюрба" к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций.

ПАО "АЛРОСА-Нюрба" владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК АЛРОСА. В 2017 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7.7 млн карат, или 19% добычи Группы АЛРОСА.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

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