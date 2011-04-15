"Газпром нефть" выплатила первую очередь дивидендов за 2017 финансовый год

ПАО "Газпром нефть" выплатило первую очередь дивидендов за 2017 финансовый год. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания выплатила более 1.732 млрд руб.

Первая очередь выплачивается номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок не позднее 10 июля 2018 года, вторая очередь - другим зарегистрированным в реестре акционеров лица - не позднее 31 июля 2018 года.



Общий размер начисленных дивидендов по результатам 2017 финансового года - 71.119 млрд руб. (с учётом ранее начисленных дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 47.413 млрд руб.) из расчёта 15 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию)



Напомним, акционеры "Газпром нефти" поддержали рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов в размере 71.12 млрд руб. Это составляет 28.1% от величины консолидированной чистой прибыли компании за 2017 год, рассчитанной по МСФО.



В прошлом году компания нарастила чистую прибыль на 26.5% по сравнению с 2016 годом - до 253.3 млрд руб. Таким образом, на одну обыкновенную акцию "Газпром нефти" будет начислено 15 руб. (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию). Этот показатель дивидендных выплат является историческим максимумом для компании и более чем на 40% превышает предыдущий рекорд, установленный в 2016 году (10.68 руб. на одну обыкновенную акцию).



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Основной акционер компании - ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.



"AK&M" от 13.07.2018