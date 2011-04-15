Государственная тайна получит дополнительную защиту. Законопроект об этом Госдума приняла в третьем чтении, говорится в сообщении Комитета по безопасности Госдумы.



Первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил, что законопроектом уточняется ряд оснований для отказа гражданину или должностному лицу в допуске к государственной тайне.



В частности, быть осведомлёнными в государственных секретах не смогут лица, признанные вступившим в силу решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными.



Откажут в доступе к гостайне и тем, кто привлечён в качестве обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти или об умышленном преступлении.



Станет препятствием для доступа к государственной тайне также наличие непогашенной или неснятой судимости за данные преступления и прекращение в отношении данного лица уголовного дела (уголовного преследования), если еще не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности за совершение этих преступлений.



Выступая в поддержку принятия данного законопроекта, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов подчеркнул, что данная правовая норма не совершенствовалась с 1997 года и просто не соответствует современному состоянию уголовного и уголовно-процессуального законодательства.



Проект Федерального закона принят в третьем чтении и будет направлен на утверждение в Совет Федерации.



"AK&M" от 13.07.2018