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13/07/2018
18:34

Государственная тайна получит дополнительную защиту

Государственная тайна получит дополнительную защиту. Законопроект об этом Госдума приняла в третьем чтении, говорится в сообщении Комитета по безопасности Госдумы.

Первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил, что законопроектом уточняется ряд оснований для отказа гражданину или должностному лицу в допуске к государственной тайне.

В частности, быть осведомлёнными в государственных секретах не смогут лица, признанные вступившим в силу решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Откажут в доступе к гостайне и тем, кто привлечён в качестве обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти или об умышленном преступлении.

Станет препятствием для доступа к государственной тайне также наличие непогашенной или неснятой судимости за данные преступления и прекращение в отношении данного лица уголовного дела (уголовного преследования), если еще не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности за совершение этих преступлений.

Выступая в поддержку принятия данного законопроекта, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов подчеркнул, что данная правовая норма не совершенствовалась с 1997 года и просто не соответствует современному состоянию уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Проект Федерального закона принят в третьем чтении и будет направлен на утверждение в Совет Федерации.

"AK&M" от 13.07.2018
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