Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 июля 2018 года



СВЕТ В КОНЦЕ МАНЕВРА

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ ОБРЕЛИ КОНКРЕТНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ





Как стало известно "Ъ", правительство согласовало ключевые параметры налогового маневра в нефтяной отрасли, остававшиеся нерешенными на момент внесения профильного законопроекта в Госдуму 22 июня. В целом речь идет о мерах, которые смягчают эффект маневра для нефтепереработки и потребителей топлива. Согласованы субсидии шести НПЗ далеко от границы, поддержка крупных проектов модернизации НПЗ за счет отрицательного акциза на нефть до 2029 года. Самым важным стало введение коридора оптовых цен на нефтепродукты в диапазоне 10%, для чего НПЗ получат субсидии через плавающий акциз на 400 млрд руб. в год.





ПЛЮС АЛЮМИНИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

"РУСАЛ" ПОДДЕРЖАТ ВНУТРЕННИМ РЫНКОМ



"Ъ" выяснил, как правительство планирует поддержать попавший под санкции США "Русал" Олега Дерипаски за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза. "Дорожная карта" развития отрасли до 2023 года, которую утвердил вице-премьер Дмитрий Козак, предполагает субсидии промышленности при использовании алюминия, расширение сфер его применения, жесткие ограничения по импорту, новые требования по локализации для машиностроителей, а также содержит очередную попытку сократить долю на рынке пластиковой упаковки. Но потребители поддерживают далеко не все идеи правительства.





URBAN GROUP ВОШЛА В СТАДИЮ КОТЛОВАНА

ДЫРА В БЮДЖЕТЕ КОМПАНИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ В МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ



Как стало известно "Ъ", на достройку объектов рухнувшей Urban Group, считавшейся одним из крупнейших застройщиков жилья Подмосковья, потребуется более 70 млрд руб. Между тем предварительные итоги аудита компании показали, что девелопер распродал почти две трети квартир, а построил всего треть от запланированного. Компания завышала себестоимость строительства, обнаружили проверяющие, это может свидетельствовать о выводе средств.





СТРЕЛЬБУ НА РОЧДЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ ПРИЗНАЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ

"Ъ" ВЫЯСНИЛ, ПОЧЕМУ С АДВОКАТА СНЯЛИ ОБВИНЕНИЕ В ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ



Как стало известно "Ъ", обжалуя приговор по делу о вымогательстве у владелицы ресторана Elements, вынесенный вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой) и его сообщникам, защита рассчитывает отменить и прекращение другого громкого дела - об убийстве двух предполагаемых вымогателей во время происшедшего конфликта. СКР освободил от уголовной ответственности противостоявшего людям Шакро адвоката Эдуарда Буданцева, посчитав, что он действовал как спецназовец в бою с террористами: выхватил оружие и стал уничтожать все "потенциально опасные объекты". Адвокаты потерпевших утверждают, что ни один из убитых не имел отношения к рэкету, а конфликт спровоцировал сам защитник.





ГОСУДАРСТВО ОЦЕНИЛО ВЕНЧУРНЫЕ РИСКИ

РЫНОК ПРЕДЛАГАЮТ СТИМУЛИРОВАТЬ ДЕНЬГАМИ НПФ, НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ И ВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ





В России мало привлекательных венчурных проектов и возможностей выхода из них, а госинституты ограничивают рост чрезмерным регулированием, следует из доклада Российской венчурной компании (РВК), Минэкономики и экспертного совета при правительстве РФ. Эксперты предлагают привлекать в отрасль средства пенсионных фондов, страховщиков и банков, предусмотреть налоговые льготы и упростить визовый режим для иностранных инвесторов и специалистов. Эти идеи должны лечь в основу госстратегии развития рынка.





БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ РАССКАЖУТ О ПОТЕРЯХ

ЦБ РЕКОМЕНДОВАЛ ФОНДАМ УЛУЧШИТЬ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН



Проблема потери будущими пенсионерами инвестиционного дохода при досрочной смене пенсионного фонда, о которой "Ъ" рассказывал 13 июля, встревожила ЦБ. Регулятор сразу провел встречу с участниками пенсионного рынка и разослал письма отраслевым СРО, рекомендовав ввести определенные стандарты информирования граждан о потенциальных потерях. Сейчас агенты фондов зачастую извещают об этом "мелким шрифтом".





NOKIA ПОДКЛЮЧАЮТ К "БИЛАЙНУ"

ОПЕРАТОР БУДЕТ ЭКСКЛЮЗИВНО ПРОДАВАТЬ СМАРТФОНЫ БРЕНДА



"Вымпелком" станет эксклюзивным продавцом смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1 в России. Продажи Nokia активно росли первое время после возвращения бренда на рынок смартфонов в 2017 году, но уже с апреля его доля в России начала падать. Nokia сложно конкурировать с китайскими производителями, партнерство с ритейлером стало альтернативой демпингу, считают аналитики.





АКЦИОНЕРЫ УДАЛЯЮТСЯ ОТ СОБРАНИЙ

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ



Главными тенденциями этого сезона годовых собраний акционеров стали уменьшение их количества за счет сокращения числа самих обществ, а также рост заинтересованности эмитентов и акционеров в электронных сервисах для голосования. В то же время, говорят участники рынка, ряд регуляторных норм снижает эффективность собраний.





СПЕКУЛЯНТЫ ОЦЕНИЛИ САММИТ

РОССИЙСКИЕ ФОНДЫ УТРОИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ



Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке. На минувшей неделе приток средств в российские фонды составил почти $140 млн, а за три недели - более $260 млн. Иностранные инвесторы надеются на улучшение отношений между Россией и США после намеченной на 16 июля встречи лидеров двух стран. Однако, отмечают российские участники рынка, основной приток идет со стороны спекулянтов, а они могут так же оперативно вывести средства в случае разочарования.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 16.07.2018