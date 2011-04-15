Дайджест газеты "Ведомости" от 16 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 июля 2018 года.





"МЫ ПОВЕРИЛИ В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ"



Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказывает, как Россия смогла организовать лучший чемпионат мира в истории и какие последствия этот успех будет иметь для страны.



Чемпионата мира по футболу в России ждали с опаской и недоверием: сможет ли Россия провести самое популярное спортивное соревнование на планете организованно, радушно и безопасно, будут ли болельщики на стадионах и не будет ли столкновений между ними и полицией? Страхи оказались напрасными. На пресс-конференции по итогам ЧМ-2018 президент FIFA Джанни Инфантино назвал чемпионат в России "лучшим в истории", загрузка стадионов составила 98% и по среднему количеству зрителей Россия вошла в десятку самых посещаемых чемпионатов мира в истории.



"Когда мы это замысливали, когда занимались нашей заявкой, когда пытались убедить тогда еще членов исполкома FIFA проголосовать за Россию, мы до конца не представляли масштаб этого события," - признал "Ведомостям" Алексей Сорокин.





ЧТО ВЫИГРАЛА РОССИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА



Россия попрощалась с чемпионатом мира по футболу, а скоро исчезнет и эффект от мундиаля для ее экономики. Выигрыш будет зависеть от того, как страна воспользуется инвестициями и открывшимися возможностями.



ЧМ-2018 завершился, запомнившись не только выходом российской сборной в четвертьфинал, но и качеством организации. У России теперь "другая репутация", считает председатель оргкомитета "Россия 2018" Аркадий Дворкович, и это, с его точки зрения, "важнее, чем ВВП". Спорить с этим сложно, поскольку эффект на экономику чемпионат окажет скромный.





СМЫСЛ И КОРНИ РОССИЙСКОГО АНТИАМЕРИКАНИЗМА



Почему ухудшились отношения России и США.

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным пройдет на фоне чрезвычайно обострившихся отношений между двумя странами, ознаменовавшихся введением конгрессом США санкций против России, высылкой дипломатов и закрытием консульств, высоким уровнем пропагандистского накала. Чтобы понять, ждать ли от этой встречи прорыва, надо понять причины и предпосылки ухудшения российско-американских отношений в последние несколько лет.



Вопреки напрашивающемуся ответу российская политика по отношению к Украине не была главным спусковым крючком кризиса в отношениях, как и российское вмешательство в американские выборы, не было причиной ухудшения этих отношений, хотя эти события и их интерпретация легли в долгий ряд взаимных упреков и обид.





БИЗНЕС МЕНЯЕТ КОМПЬЮТЕРЫ



Мировой компьютерный рынок вернулся к росту после более чем шести лет падения благодаря корпоративному спросу. В России рост уже измеряется десятками процентов.



По итогам II квартала 2018 г. мировые поставки персональных компьютеров (ПК) выросли впервые с I квартала 2012 г., отметило исследовательское агентство Gartner. Год к году рост составил 1,4%, поставки достигли 62,1 млн шт. Возобновил рост и американский рынок, снижавшийся шесть кварталов подряд, - поставки составили 14,5 млн шт., что на 1,7% больше, чем годом ранее.



Рост отметило и другое исследовательское агентство - IDC, по данным которого мировые поставки увеличились год к году на 2,7% до 62,3 млн шт. Правда, методики агентств несколько различаются, хотя они и отслеживают не прямые продажи потребителям, а поставки.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.07.2018