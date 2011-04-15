На турецкий отель Mardan Palace претендует известная турецкая гостиничная сеть. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России.



Гостиница, закрытая с августа 2017 года, разрушается и подвергается набегам мародерам, которые украли даже 9 т песка, привезённого из Египта. Попытка продать отель или сдать его в аренду до начала сезона-2018 успеха не принесли: переговоры с Rixos Group и арабскими фондами завершились ничем.



Очередной раунд обсуждений кредиторов и владельца Mardan Palace Тельмана Исмаилова, который известен в России как бывший хозяин Черкизовского рынка, с потенциальными покупателями, проходит в июле. В турецких СМИ появилась информация о том, что одним из претендентов на гостиницу выступал Maya Holding, международная компания со штаб-квартирой в Гонконге, один из владельцев которой турецкий бизнесмен Мехмет Эмин. Однако позже Maya Holding заявила, что приостановила все переговоры.



Между тем в Maya Holding предметно подошли к предмету сделки: ее представитель в Турции сообщил, что общая сумма долгов Mardan Palace оценивается в $20 млн, из которых порядка $3 млн - это долги персоналу и поставщикам, и $7 млн - туристическим компаниям, которые делали бронирования, но их клиенты по причине закрытия отеля ими не воспользовались. Помимо этих сумм, Т.Исмаилов задолжал местному Halkbank, кредитовавшему строительство отеля, еще $115 млн.



Более реальным покупателем Mardan Palace турецкая пресса считает Мехмет Айгюна, владельца цепочки Titanic Hotels, в составе которой 12 действующих отелей в Турции (Анталья, Стамбул и Бодрум) и в Германии (Берлин). Например, российским туристам знакомы такие отели группы как Titanic Deluxe GolF Belek и Titanic Beach Lara на анатолийском побережье, а также Titanic Deluxe Bodrum на эгейском взморье.



Мехмет Айгюн подтвердил факт переговоров по покупке Mardan Palace. По его словам, которые цитируют турецкие источники, уже состоялась встреча с руководством банка-кредитора и самим Т.Исмаиловым, где были обсуждены размеры долга и сроки его погашения. Как заявил М.Айгюн, он надеется, что переговоры завершатся позитивно. "Такой отель не может быть закрыт. Мы проводим переговоры и предлагаем решение, чтобы вернуть такой большой объект турецкому туризму. Мы надеемся, что сделка пройдет как можно скорее", - говорит он.



По словам турецкого бизнесмена, с переходом под крышу Titanic Groupотель Mardan Palace сохранит свое название, которое, впрочем, будет адаптировано к общему бренду Titanic. Как подчеркнул Мехмет Айгюн, в группе понимают реальное состояние проблемного объекта, однако намерены сделать все, чтобы вернуть Mardan Palace былое великолепие.



Mardan Palace - самый дорогой отель Турции, ныне закрытый из-за долгов бывшего владельца. В отель некогда было инвестировано $1.4 млрд.



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