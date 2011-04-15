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16/07/2018
11:33

Гендиректор IFly арестован по решению суда

Гендиректор IFly Евгений Филатов арестован по решению Мещанского районного суда 10 июля, сообщила ассоциация туроператоров России.

Е.Филатов обвиняется по делу о получении взятки (статья 290 часть 6 УК РФ). Эту информацию подтвердил коммерческий директор TEZ Tour Александр Буртин (ему принадлежит 25% авиакомпании). Он также, что на взаимоотношении туроператора (TEZ Tour) и авиаперевозчика (IFly) это никак не скажется.

Помимо TEZ Tour, полётная программа на IFly в летнем сезоне есть у туроператоров TUI Россия и "Интурист". Компании сотрудничают с перевозчиком только на направлении Турция. В "Интуристе" на IFly строится 3-4% общей полётной программы в Турцию туроператора в летнем сезоне.

По словам А.Буртина, произошедшее не отразится на деятельности авиакомпании. В туроператорских компаниях сообщили, что все полётные программы на iFly выполняются по плану.

"На данный момент ситуация не касается туристического рынка и туроператоров", - отметили в TUI Россия. В компании также сообщили, что работают с IFly не напрямую, а через консолидатора.


"AK&M" от 16.07.2018
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