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16/07/2018
11:34

За границей остаются более тысячи туристов "Натали Турс"

За рубежом по туристическим пакетам "Натали Турс" находится 1313 туристов этой компании. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Все они имеют на руках обратные билеты. Большинство туристов вернётся в Россию до середины следующей недели. На 18 июля за рубежом будет оставаться около 100 туристов компании.

Помимо пакетных туристов, на отдых также вылетают клиенты компании, которым удалось сохранить билеты на регулярные рейсы. Наземное обслуживание они будут оплачивать повторно. В "Натали Турс" обещают компенсировать туристам эти затраты, но сроки выплаты компенсаций по-прежнему не называются. Обратные билеты у туристов есть.

В "Натали Турс" также не сообщают общее количество туристов, купивших и оплативших в компании пакетные туры.

Напомним, что 30 июня туроператор "Натали Турс" сообщил о снятии всех чартерных программ. Позже стало известно об аннуляции туроператором всех подтверждённых туров.


"AK&M" от 16.07.2018
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