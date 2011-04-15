Началась проходка Кожуховской линии метро от "Юго-Восточной" до "Окской улицы"

Началось строительство участка Кожуховской линии метро от станции "Юго-Восточная" до станции "Окская улица", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" диаметром 10 м начал строительство двухпутного тоннеля от станции "Юго-Восточная" до станции "Окская улица". Длина строящегося участка превысит 2.5 км, основная его часть протянется под Ферганской улицей", - сказал М.Хуснуллин.



Напомним, ранее "Лилия" построила первый двухпутный тоннель на Кожуховской линии от переходной камеры за станцией "Косино" до станции "Юго-Восточная". Затем он был перемещен через станционный комплекс для строительства тоннеля до "Окской улицы".



Как уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, во время проходки планируется несколько остановок тоннелепроходческого комплекса для замены режущего инструмента. По его словам, после завершения работ щит демонтируют, проведут его техническое обслуживание и капитальный ремонт. Затем комплекс будет задействован на других объектах метро.



Сейчас на участке от "Косино" до "Нижегородской" активно ведутся строительные работы. На "Юго-Восточной" и "Нижегородской" началось сооружение основных конструкций станционных комплексов.



Эти станции входят во второй пусковой участок Кожуховской линии - от "Косино" до "Нижегородской", ввод которого запланирован на 2019 год. Первый участок розовой ветки - от "Некрасовки" до "Косино" - откроется для пассажиров уже до конца этого года.



Напомним, Кожуховская линия метро длиной более 15 км строится на юго-востоке столицы. Она будет вводиться поэтапно.



На первом участке расположено четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



В следующем году поезда поедут от "Косино" до "Нижегородской", которая войдет в состав самого крупного транспортно-пересадочного узла Москвы - "Рязанская".



Новая ветка столичной подземки улучшит транспортную доступность юго-восточных районов столицы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, а также городского поселения Люберцы Московской области.



Ввод новых станций снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию метро, одну из самых загруженных в столице, и обеспечит метро в шаговой доступности для 800 тыс. москвичей.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 16.07.2018