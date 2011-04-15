Еврокомиссия изучит возможное слияние Alstom и Siemens

Еврокомиссия изучит готовящуюся сделку по приобретению немецким концерном Siemens французской машиностроительной компании Alstom. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы ЕК.



Еврокомиссия намерена оценить сделку с точки зрения соответствия правилам ЕС по слиянию компаний. Еврокомиссия обеспокоена тем, что приобретение Alstom немецким концерном может снизить конкуренцию в сфере поставок некоторых типов поездов и сигнальных систем.



По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, ЕК предстоит выяснить, не приведёт ли сделка к сокращению выбора поставщиков и инновационных продуктов для европейских железнодорожных операторов, а также повышению цен. Решение будет принято к 21 ноября 2018 года.



Французская компания Alstom - ведущий разработчик и поставщик систем, оборудования и услуг для транспортной промышленности. Компания предлагает полный цикл решений от высокоскоростных поездов до составов метро, трамваев и электронных систем управления автобусным движением, решений для оптимизации пассажиропотока и инфраструктуры. Alstom работает более чем в 60 странах мира. Выручка компании за 2016-2017 финансовый год составила 7.3 млрд евро, объём заказов - 10 млрд евро.



Siemens AG - один из ведущих производителей электротехники и электроники. В России компания работает с 1853 года. Сотрудничество Газпрома и Siemens развивается, в частности, по таким направлениям, как автоматизация, телемеханика, электроэнергетика, оборудование для компрессорных станций, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, энергосбережение и экология. Siemens AG является единственным участником ООО "Сименс".





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