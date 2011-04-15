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16/07/2018
11:55

"Альфа-групп" продала ТРК "КомсоМОЛЛ" в Волгограде

Компания "Инпром эстейт" приобрела 100% ООО "Аргус", владеющего торгово-развлекательным комплексом "КомсоМОЛЛ" в Волгограде. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы "Инпром эстейта".

ТРК "КомсоМОЛЛ" общей площадью 84.57 тыс. кв. м был построен девелоперской компанией DVI Group бизнесмена Вячеслава Каминского, которая впоследствии столкнулась с серьёзными финансовыми сложностями. В частности, она оказалась должна Альфа-банку $260 млн.

Инвестподразделение "Альфа-групп" - компания "А1" - выставила на продажу "КомсоМОЛЛ" ещё прошлым летом, рассказывали источники "Ведомостей". По их словам, "Альфа-групп" планировала выручить от сделки более 3 млрд руб. "Инпром эстейт" не раскрывает стоимость покупки, но известно, что теперь компания собирается провести ребрендинг торгового центра.

В.Каминский объявлен в международный розыск и заочно арестован, писала газета "КоммерсантЪ" в апреле 2018 года. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве одной из структур DVI Group. В.Каминский уехал из России в октябре 2015 года. Следствие предполагает, что он находится в одной из стран Евросоюза.

"Альфа-Групп" - ведущая инвестиционная группа, работающая на российском и международных рынках с фокусом на телекоммуникациях, финансовых услугах и розничной торговле.



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