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16/07/2018
11:57

Минюст США оспорил слияние AT&T и Time Warner

Министерство юстиции США 12 июля подало иск на решение суда, разрешившего слияние медиакомпаний AT&T и Time Warner. Как сообщает "КоммерсантЪ", Минюст подал иск в Апелляционный суд США по округу Колумбия.

Напомним, компании договорились о слиянии ещё в 2016 году, но впоследствии столкнулись с сильным сопротивлением властей США, в том числе президента Дональда Трампа. В ноябре прошлого года Минюст подал иск в суд, потребовав заблокировать сделку.

Тем не менее, в июне американский суд одобрил её без каких-либо условий, заявив, что она не нарушает антимонопольное законодательство США. Министерство юстиции не устроило это решение - в ведомстве считают, что слияние двух медиагигантов наносит ущерб потребителям и вредит конкуренции, так как оно может привести к повышению цен в этой сфере.

Как сообщалось ранее, AT&T и Time Warner завершили процесс слияния 14 июня, через несколько дней после получения судебного одобрения. После того, как стало известно о новом иске, акции AT&T снизились на 1%.

AT&T является крупнейшим провайдером платного телевидения в США, имеющим свыше 25 млн подписчиков.








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