Экспорт продукции АПК из РФ вырос на 26.4% до $7.4 млрд

Экспорт продукции АПК из РФ (с учётом стран ЕАЭС) с января по апрель 2018 года составил $7.4 млрд, что больше показателя 2017 года на $1.5 млрд, или на 26.4%. Об этом сообщил Минсельхоз.



Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли и кондитерские изделия.



Экспорт пшеницы за это время составил порядка 13 млн т на $2.3 млрд, превысив показатели 2017 года на более чем 60%, или на $88.4 млн. Основным импортером российской пшеницы являлся Египет, увеличивший объем закупок на 21.3% до 3.4 млн т.



Более чем в 3 раза выросли закупки пшеницы со стороны Турции (до 1.8 млн т), Латвии (до 407 тыс. т), в 14 раз выросли закупки из Вьетнама (до 821 тыс. т).



Экспорт соевого масла вырос на 7.8% до 183 тыс. т, рапсового масла - на 40.9%, соевых бобов - в 2.5 раза до 446 тыс. т.



Продолжает развиваться наметившаяся в 2017 году тенденция увеличения экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь-июнь вывезено 61 тыс. т на $177 млн, что больше уровня аналогичного периода 2017 года на 27.5% (22.1% в денежном эквиваленте). Лидерами по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, на долю которого пришлось 17.4% российского экспорта, Белоруссия (14.1%), Китай (11.1%).





"AK&M" от 16.07.2018