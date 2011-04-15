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16/07/2018
12:23

Инфляция в последние два месяца оказалась выше, чем ожидалось, ЦБ

Инфляция продолжает оставаться на пониженном уровне, однако её траектория в последние два месяца оказалась выше, чем ожидалось ранее, в основном из-за действия временных факторов. Как говорится в сообщении Банка России, к такому выводу приходят авторы бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленного Департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают. В частности, планируемое повышение базовой ставки НДС до 20% с большой вероятностью приведёт к временному ускорению инфляции немного выше 4% в 2019 году.

Рост российской экономики в последние месяцы соответствовал ее потенциалу, отмечают авторы бюллетеня. При этом результаты конъюнктурных опросов компаний указывают на возникновение отдельных признаков замедления роста, причины и устойчивость которых еще предстоит оценить.

Волатильность на российских финансовых рынках остается пониженной по сравнению с другими странами с формирующимися рынками.


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