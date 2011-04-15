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16/07/2018
12:37

Кредитование полевых работ в РФ выросло на 12.3% до 188.55 млрд руб.

Общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ по состоянию на 12 июля вырос до 188.55 млрд руб., что на 12.28% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на 163.91 млрд руб. (+15.69%), Сбербанк - 24.64 млрд руб. (-6.14%).

В целом в 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317.02 млрд руб., в том числе Россельхозбанком - 270.87 млрд руб., Сбербанком - 46.15 млрд руб.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ по итогам четырёх месяцев 2018 года составила 687 млн руб.


"AK&M" от 16.07.2018
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