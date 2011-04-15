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16/07/2018
15:06

Изменён режим работы станции московского метро "Багратионовская"

Западный вестибюль станции "Багратионовская" Филевской линии московского метро открылся после реконструкции, а восточный закрылся на ремонт до 16 октября. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.

Поезда модели "Русич", следующие в центр, не открывают двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Новые поезда "Москва", следующие в ту же сторону, не открывают двери первых трех вагонов.

Поезда модели "Русич", следующие из центра, не открывают двери последних двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Новые поезда "Москва", следующие в ту же сторону, не открывают двери последних трех вагонов.

Разница в количестве открываемых дверей в поездах "Русич" и "Москва" на станции "Багратионовская" связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее за счёт сквозного прохода через весь состав.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена будут дежурить на станциях "Багратионовская" и "Фили". Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут, сообщили в ГУП "Московский метрополитен".

Филевская линия - одна из старейших в столице. Станции наземного участка были открыты около 60 лет назад и нуждались в ремонте.

Уже завершена реконструкция вестибюлей на "Кутузовской". Строители отремонтировали четыре платформы на станциях "Фили" и "Студенческая", используя современные материалы.

Установлены навесы с новым светодиодным освещением и стеклянные витражи на путевых стенах, за счет чего на станциях стало светлее.

Платформы облицованы гранитом, здесь уложена тактильная плитка для слабовидящих. На станциях размещены лайтбоксы с навигацией.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 16.07.2018
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