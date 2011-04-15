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16/07/2018
17:37

Подземный переход от метро "Петровский парк" до "Динамо" откроют через полтора года

Строительство подземного перехода между станциями "Динамо" Замоскворецкой ветки метро и "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в конце 2019 - начале 2020 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Идет ювелирная работа по строительству подземного перехода между двумя действующими станциями метро. Необходимо соблюдать осторожность и все требования по безопасности при работе на действующих линиях", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас между станциями действует наземный переход.

"Работа осложняется еще и тем, что проходит на достаточно большой глубине, в сложных грунтах", - добавил М.Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что станция "Петровский парк" открылась в составе первого участка Большой кольцевой линии метро в начале этого года.

Строительство новой кольцевой линии с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года. Новое кольцо будет запускаться участками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире и сделает районы города более доступными. "Большая кольцевая линия московского метро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине", - подчеркнул С. Собянин.

Большое кольцо метро будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо.


"AK&M" от 16.07.2018
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