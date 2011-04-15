Совет директоров МегаФона одобрил проведение делистинга на LSE

Совет директоров ПАО "МегаФон" на заседании, состоявшемся 15 июля, оценив преимущества, которые компания получала бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки (GDR) которой размещены на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции которой размещены на Московской Бирже, определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании, и принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и GDR, а также аннулирование листинга GDR на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании.



Программа приобретения обыкновенных акций и GDR будет осуществляться компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL), стопроцентным дочерним обществом компании, в форме приобретения с оплатой денежными средствами до 128950036 выпущенных и размещенных обыкновенных акций и GDR, составляющих 20.8% всех выпущенных и размещенных акций компании. Покупная цена за ценные бумаги, в отношении которых были поданы заявки, составит $9.75 за каждую обыкновенную акцию и за каждую GDR. Действие программы приобретения начинается 16 июля 2018 года, завершение запланировано на 22 августа 2018 года. Предложение компании MICL в рамках программы приобретения будет сделано всем владельцам обыкновенных акций и GDR, кроме USM Holdings и группе Газпромбанка, а также компании MICL.



На 13 июля 2018 года покупная цена за одну обыкновенную акцию включала премию в размере $2.03 или 26.3% от средневзвешенной цены за 3 месяца ($7.72) за период, заканчивающийся 13 июля 2018 года (по ежедневному курсу закрытия рубля к доллару на Московской бирже, действовавшему в соответствующий период, заканчивающийся 13 июля 2018 года) и премию в размере $1.64 или 20.3% от цены закрытия на обыкновенные акции на Московской бирже на 13 июля 2018 года. На 13 июля 2018 года покупная цена за одну GDR включала премию в размере $0.98 или 11.1% от средневзвешенной цены за 3 месяца ($8.77) за период, заканчивающийся 13 июля 2018 года, и премию в размере $0.75 или 8.3% от цены закрытия за одну GDR на LSEна 13 июля 2018 года.



15 июля 2018 года Morgan Stanley & Co. International plc представила специальному комитету и совету директоров свое заключение о том, что по состоянию на указанную дату встречное предоставление, получаемое владельцами ценных бумаг, которым адресована программа приобретения, справедливо с финансовой точки зрения в отношении указанных владельцев ценных бумаг.



Компания планирует аннулировать листинг GDR на LSE после завершения программы приобретения. МегаФон может также рассмотреть вопрос о сохранении или прекращении программы GDR после аннулирования листинга с учетом, помимо прочего, количества GDR, оставшихся в обращении после реализации программы приобретения, и нет гарантий того, что программа GDR будет сохранена. В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. МегаФон рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения.



В мае 2017 года МегаФон объявил об изменении своей бизнес-стратегии, направленной на преобразование компании из традиционного телекоммуникационного оператора в оператора цифровых возможностей. Приоритетной стратегической задачей компании является занятие лидирующих позиций в создании цифровой экосистемы в России, что может потребовать широкого взаимодействия с государственными корпорациями, совершения сделок с повышенным риском, осуществления инвестиций в инфраструктуру с меньшей доходностью, более высокий уровень заимствований и использования имеющихся денежных средств на достижение указанных целей, а не на выплату дивидендов.



Объявленная сегодня программа приобретения предоставляет владельцам ценных бумаг возможность выхода с премией к текущим рыночным ценам до делистинга GDR, возможного прекращения программы GDR, возможного понижения уровня листинга обыкновенных акций с текущего Первого уровня до Третьего уровня на Московской Бирже и возможного делистинга обыкновенных акций в будущем.



Владельцам ценных бумаг следует внимательно оценивать всю информацию, содержащуюся в меморандуме о программе приобретения и иных сопутствующих документах, опубликованных компанией MICL, а также получить консультацию у своих инвестиционных и налоговых консультантов и принять самостоятельное решение в отношении того, предлагать обыкновенные акции и/или GDR к продаже или воздержаться от этого.



Комментируя сегодняшнее уведомление, исполнительный директор МегаФона Геворк Вермишян сказал: "Предложение о делистинге продиктовано масштабными стратегическими изменениями, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию МегаФона из телекоммуникационного оператора в лидера цифрового рынка России. В процессе стратегии трансформации, о которой мы объявили в мае 2017 года, становится понятно, что амбициозный масштаб и характер дальнейших шагов, которые могут потребоваться для достижения этой цели, могут создать значительный дополнительный риск для наших миноритарных акционеров. Проводимые изменения могут негативно отразиться на нашем показателе OIBDA, темпов роста выручки и уровне долга в среднесрочной перспективе и потребовать дополнительных средств для реализации нашей стратегии и пересмотра предыдущей политики выплаты дивидендов. Ввиду этих факторов и сохраняющейся нестабильной ситуации на фондовых рынках, совет, учитывая текущую ситуацию, пришел к выводу, что будет правильным предлож ить нашим миноритарным акционерам возможность выхода с премией к текущей рыночной стоимости наших акций и GDR".



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Чистая прибыль телеком-сегмента ПАО "МегаФон" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 41.7% до 6.363 млрд руб. с 4.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.6% до 75.37 млрд руб. с 73.478 млрд руб., показатель OIBDA - на 4.5% до 30.27 млрд руб. с 28.961 млрд руб.



"AK&M" от 16.07.2018