Ингосстрах застраховал сотрудников компании "Бентек" на 1 млрд руб.

Филиал компании "Ингосстрах" в Тюменской области заключил договор добровольного медицинского страхования (ДМС) с "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс". Лимит ответственности составил более 1 млрд руб. Договор заключен сроком на 1 год.



Согласно условиям договора, страховой защитой обеспечены 225 сотрудников компании. Страхование включает программы: "Поликлиника", "Поликлиническая помощь на территории России", "Специализированная стоматология", "Плановая и экстренная стационарная помощь" (за исключением скорой помощи), "Экстренная стационарная помощь на территории России".



Застрахованные сотрудники могут воспользоваться услугами частных и государственных медицинских центров, проводить лабораторные и диагностические исследования, получать консультации ведущих специалистов, проходить плановое лечение, а также получать быструю и качественную медпомощь при острых заболеваниях и состояниях.



В рамках реализации корпоративной программы добровольного медицинского страхования компании "Ингосстрах" и "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс" сотрудничают с 2012 года. За шесть лет медицинскими услугами высокого качества воспользовались сотни работников организации.



ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс" - российское подразделение немецкой компании "Бентек", которая является одним из ведущих мировых производителей буровых установок и нефтегазового оборудования. Дочернее предприятие было открыто в Тюмени в 2006 году, занимается производством, поставками и сервисным обслуживанием бурового и нефтепромыслового оборудования в соответствии с требованиями международной нефтегазовой промышленности, обращая особое внимание на вопросы охраны труда, экологии и промышленной безопасности.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 16.07.2018