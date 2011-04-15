Российский рынок разогревается после выходных, полагают аналитики

Фондовые индексы РФ начали торги понедельника с негативной динамики и в первый час сессии теряли более 0.5%. Однако по мере возвращения на рынок инвесторов после выходных ситуация стабилизировалась, и к полудню бенчмаркам удалось отыграть утренние потери. Так, РТС минимизировал просадку, а индекс МосБиржи сумел вернуться выше уровней открытия. Это произошло на фоне признаков некоторого улучшения внешнего фона после распродаж в Азии, а также в условиях возвращения спроса в сырьевом сегменте, где баррель Brent вернулся выше отметки $75. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



Определенную поддержку российский рынок получил от первоначальной эмоциональной реакции акций Мегафона на сообщения о проведении делистинга компании с Лондонской фондовой биржи. Котировки оператора дорожают более чем на 15%. В своем решении, которое было принято 15 июля, совет директоров сослался на утрату интереса к статусу публичной компании. Выкуп бумаг (акций и GDR) состоится в период с 16 июля по 22 августа.



Российские инвесторы с нетерпением ждут саммита США-Россия, в ходе которого состоятся переговоры лидеров двух стран. Во второй половине дня этот фактор станет определяющим для отечественных активов, но и настроения на рынке нефти продолжат влиять на поведение российского рынка. Малейшие предпосылки для потепления отношений между Москвой и Вашингтоном способны повысить привлекательность активов РФ.





"AK&M" от 16.07.2018