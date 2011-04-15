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16/07/2018
14:33

Совкомбанк приобретает 100% "фабрики банковских гарантий"

Совкомбанк консолидирует 100% "фабрики банковских гарантий", в которую входит онлайн банк "СКИБ" и цифровой сервис банковских гарантий Fintender.ru. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.

"Фабрика" специализируется на предоставлении банковских гарантий, которые в основном необходимы для малых и средних предприятий, работающих с госзаказом.

В 2017 году каждая третья банковская гарантия в РФ выдана банковской группой Совкомбанка, в частности - "фабрикой".

Совкомбанк владеет 50.01% "фабрики". За счёт приобретения оставшихся 49.9% Совкомбанк упростит корпоративную структуру (банк "СКИБ" будет присоединён к Совкомбанку до конца года), сократит издержки, а также усилит конкурентные позиции в сегменте банковских гарантий. Изменений существующей модели взаимодействия с контрагентами и партнерами или клиентами цифровой платформы не предполагается, подчеркивается в сообщении.

ПАО "Совкомбанк" специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.


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