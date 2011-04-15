Сбербанк упростил расчёты между компаниями

Сбербанк совместно со Сбербанк-АСТ и "Яндекс.Деньги" запустил сервис приема b2c и b2b онлайн-платежей для предпринимателей "Бизнес-профиль". С новым сервисом расчёты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту. Об этом говорится в сообщении банка.



"Бизнес-профиль" - это публичный профиль организации, размещенный на интернет-странице со встроенным модулем приёма онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приёма сообщений.



Провайдером приёма платежей от физических лиц выступает "Яндекс.Касса". Благодаря этому компания сможет принимать платежи с банковских карт Visa, Mastercard, сервисов Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney и даже оплату с мобильного счёта.



ЗАО "Сбербанк-АСТ" - ДЗО ПАО Сбербанк, крупнейший национальный оператор электронных торгов в России. Площадка является многолетним лидером по объему проведения государственных закупок, одним из лидеров в коммерческом секторе. Электронная площадка была выбрана для проведения торгов по продаже государственного имущества, реализации постановления правительства об отборе подрядных организаций для капитального ремонта. На площадке реализован самый передовой и постоянно расширяющийся функционал электронных процедур в различных сферах, клиенты и партнеры получают возможность осуществлять полный цикл деятельности для выполнения своих задач.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.





"AK&M" от 16.07.2018